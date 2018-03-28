Орлов предлагает "Зениту" умерить амбиции
Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что "Зениту" необходимо изменить вектор развития клуба.
"Наши клубы больше не смогут приглашать звезд типа Халка и Витселя, потому что цены на таких игроков будут за 100 миллионов. На такие затраты "Зенит" не сможет пойти, и никуда от этого не деться. Может быть, надо менять вектор развития клуба? Может быть, даже сесть несколько ниже в своих амбициях и желаниях. Не говорить, что мы можем быть в топ-10 европейских клубов. Этот лозунг пусть стоит как планка.
Да, если перейти на своего тренера, своих воспитанников, поначалу будет некоторый провал, но ведь, помните, тогда почти своими футболистами выиграли Кубок УЕФА. Возможно, для нашего футбола это предел мечтаний на сегодня - Лига Европы. Но, видите, мы и в Лиге Европы не можем добиться успеха. Может быть, надо соизмерять свои возможности со своими желаниями. Но это уже решать тем, у кого есть деньги", - приводят слова Орлова российские СМИ.
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