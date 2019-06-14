Орлов предложил разделить ФНЛ на две зоны

Теги геннадий орлов

Орлов предложил разделить ФНЛ на две зоны

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ФНЛ нуждается в преобразовании. 

"Почему бы не разделить первый дивизион на две зоны - "Запад" и "Восток"? Нужно, чтобы первые команды этих зон напрямую выходили в премьер-лигу. А вторые-третьи играли стыковые матчи. И вот тогда на Востоке появится стимул развивать футбол, вкладывать в него деньги. А финансы там есть. Нефть, газ", - сказал Орлов.

Ранее Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым.

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