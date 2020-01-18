Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой по примеру НБА и НХЛ

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился соображениями касательно реформы российской Премьер-лиги.

Напомним, что на этой неделе большинство клубов РПЛ проголосовало за увеличение участников турнира с 16 до 18.

"Я сейчас выскажу мысль, за которую меня, наверное, будут критиковать. Как сейчас можно попасть в КХЛ? Только если у тебя есть деньги и арена. Так же существуют НБА и НХЛ. Закрытые лиги. Да, нарушается спортивный принцип. Но прежние времена уже прошли. Это раньше рабочий коллектив мог добиться больших успехов. Как в фильме "Вратарь".

Сейчас совсем другие реалии. Всё профессионально. Профессиональный футбол - это деньги. Я всё-таки прошу обратить внимание на КХЛ. Закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу, РПЛ не пойти по такому пути? Ну почему нет?" - сказал Орлов.

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