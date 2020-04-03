Орлов предположил, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол

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Орлов предположил, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол

Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о влиянии пандемии коронавируса на футбол в России.

"Некоторые бюджетные клубы, конечно, исчезнут. Жаль... Они просто перейдут в любительский статус. Первая такая весть уже пришла - из Владивостока. Надо готовиться к худшему варианту. Просто останется меньше профессиональных команд. Здесь, конечно, двоякая история. Некоторые призывают во что бы то ни стало сохранять бюджетные коллективы в регионах.

Но ведь нужно же смотреть и на то, что происходит с экономикой. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы команды исчезали просто так, необоснованно, под шумок... Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы. Какие-то тревожные новости про "Крылья" уже появляются. Не хочется, чтобы сейчас губернаторы начали рубить с плеча", - сказал Орлов.

Напомним, что все футбольные турниры в России находятся на паузе до лета из-за коронавируса. В связи с приостановкой сезона клубы терпят колоссальные убытки и уже просят своих футболистов пойти на временное сокращение зарплаты.  

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