Орлов признал наличие админресурса в российском футболе
Фото твиттер "Зенита"
Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов не стал отрицать, что в российском футболе задействуется административный ресурс.
"Административный ресурс - это закрытая история. То, что он используется, в этом нет сомнений. Это использовалось и раньше, используется сейчас и дальше, наверное, будет.
Вот была история с административным ресурсом с карточкой Ахметова, когда ЦСКА вступился. А московскому "Динамо" не хватило административного ресурса. Футболиста "Динамо" Комличенко соперник обнял и держал 10 секунд. И судьи это видели, и VAR видел, и мы все видели. А свистка не было! С каких это пор можно простоять 10 секунд в штрафной, обняв соперника? Но динамовцы взамен ничего не получили.
А в ЦСКА, видите, сумели отменить карточку. Получилось, что Ахметова пожалели и оставили без наказания. А он ведь грубо играл! В этом даже нет сомнений.
Административный ресурс всегда был, в том числе в советское время. Может быть, эта связка руководителей и клуба даже обязательно должна быть. У нас так устроено. Административный ресурс играл и ещё долго будет играть важную роль в нашей стране. Это моё мнение, можете со мной не соглашаться", - сказал Орлов.
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