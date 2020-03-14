Орлов призвал не переносить Евро-2020

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Орлов призвал не переносить Евро-2020

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что Чемпионат Европы 2020 года необходимо проводить в ранее оговоренный срок с 12 июня по 12 июля.

"УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению соревнований. В Италии сейчас самый такой горячий оазис болезни для Европы. Может, там и не надо связываться, но всё-таки проводить турнир нужно, даже без зрителей. Почему? Пример - "блокадный матч". Нельзя, чтобы жизнь останавливалась, понимаете?

Это паника, чёрт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. Нельзя закрываться, мой опыт жизненный показывает, что нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться психически, душевно от этой болезни", - сказал Орлов.

Напомним, что Евро-2020 должен пройти в 12 странах, в том числе в России. Проведение континентального первенства оказалось под угрозой из-за эпидемии коронавируса, которым заразились десятки тысяч человек по всему миру. Из-за пандемии рассматривается вариант с переносом турнира на следующий год.

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