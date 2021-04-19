Орлов про Жиго: "Ему наплевать на команду"

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Орлов про Жиго: "Ему наплевать на команду"Фото: Твиттер @PippoGranato 
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о причинах частых наказаний защитника "Спартака" Самуэля Жиго желтыми и красными карточками.

"Жиго — француз. Видимо, он романтик. Сколько раз уже его выгоняли! Ему наплевать на команду. Чаще всего его выгоняют за то, что он локтями соперников бьет, за истерику. А истерика идет от тренера. Тедеско сам заводит игроков. Вот и весь "Спартак" такой», — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Последний раз защитник "красно-белых" получил удаление в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:3). Сначала, на на 28-й минуте Жиго получил первую желтую карточку, а на 79-й минуте за удар соперника в лицо во время верхового единоборства арбитр показал ему вторую и удалил с поля.

Теперь футболист пропустит важнейший матч с ЦСКА, которое состоится в 27-м туре чемпионата России.

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