Орлов прокомментировал интерес "Зенита" к Черышеву
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о желании хавбека Дениса Черышева остаться в "Валенсии", несмотря на интерес "Зенита".
"Черышев не хочет в Россию, он привык к испанской жизни. Думаю, этот игрок и не усилил бы "Зенит". Я сдержан по таланту. Смотрю - не играет он в "Валенсии" за основной состав. Гарай вот там сразу стал играть в основе, когда ушёл из "Зенита".
Денису под 30 лет. Он смотрится, но играет не всегда хорошо. Нестабильный игрок. Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров", - сказал Орлов.
В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел за "Валенсию" 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее хавбек выступал за "Реал", "Севилью" и "Вильярреал". За сборную России сыграл 25 матчей и забил 11 голов.
Не пропустите: Дмитрий Черышев отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Денису. | http://soccernews.ru
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