Орлов прокомментировал решение Семака пойти в политику

Теги зинедин зидангеннадий орловсергей семак

Орлов прокомментировал решение Семака пойти в политику

Комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге" прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак решил пойти в политику.

Ранее сообщалось, что специалист думает о том, чтобы стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Думаю, он сам сделает какое-то заявление, когда вернется из отпуска. Это его личное дело. Каждый имеет право совершать поступки. А мы смотрим со стороны и оцениваем. Я считаю, что это неправильно. Я это не поддерживаю.

С моей точки зрения, это все неприлично. Это искушение. По убеждению! Я - журналист, у меня и так площадка есть, я должен выполнять свою роль. Но это мои личные высказывания, а каждый выбирает свой путь", - сказал Орлов.

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