Орлов прокомментировал слова Кокорина о пересмотре отношения к Путину

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Орлов прокомментировал слова Кокорина о пересмотре отношения к Путину

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о заявлении форварда "Сочи" Александра Кокорина касательно его отношения к российской власти после судебного процесса.

"Кокорин пересмотрел отношение к Путину, сидя за решёткой? Ну, это право каждого человека. Хорошо, что он говорит об этом. Мы с вами в 90-е годы занимались выдавливанием из себя раба, воспитанного советской властью. Вы, молодые люди, даже не знаете, какая страшная была эта машина - КПСС. Сейчас сказки рассказывают о том, какая хорошая жизнь тогда была. Нужна новая жизнь, и мы в новую жизнь поверили.

Сегодня очень сложный момент, надо делать выбор. Но надо делать выбор людям, каждому. Поэтому, если кто-то что-то пересматривает, это очень хорошо. Он должен пересматривать и оценивать человека по поступкам, не по словам", - сказал Орлов.

Напомним, что Кокорин в октябре 2018 года стал участником двух драк в центре Москвы, за что угодил в тюрьму. На свободу его выпустили условно-досрочно. Тем не менее, в прессе и соцсетях часто обсуждали, что судебный процесс над спортсменом был показательным.

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