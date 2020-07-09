Орлов прокомментировал слова Уткина, заявившего, что причиной победы "Зенита" является бюджет клуба

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эха Москвы" ответил на слова известного блогера Василия Уткина, который заявил, что причина победы "Зенита" в РПЛ - бюджет клуба.



Напомним, бюджет петербургской команды составляет 18 миллиардов рублей в год.



"У нас с Уткиным разные взгляды на футбол. Тот же "Манчестер Сити" в этом году не стал чемпионом, хотя денег у них больше, чем у "Ливерпуля". И Хосеп Гвардиола считался как тренер лучше, чем Юрген Клопп. Помню, в советское время всех игроков согнали в армию – в ЦСКА, но ничего не получилось. Всё-таки сбор игроков - это мало, надо их умело расставить и создать команду. Поэтому не разделяю мнение уважаемого коллеги.

Возьмите показатели. "Зенит" пока пропустил только 15 мячей, а забил под 60. Такой же нет другой команды в России! По всем статьям лучшие, лучшие по игре. Что такое игра? Её главный показатель - это голы. Голов-то сколько назабивали! На любой вкус, кто только не забивает. "Зенит" прогрессирует и играет намного ярче. Шесть забили "Ростову", семь – "Уралу", четыре - "Краснодару" на его поле. Что ещё надо?" - сказал Орлов.

Напомним, 5 июля "Зенит" обыграл "Краснодар" (4:2) в матче 26-го тура РПЛ. Благодаря этой победе петербургский клуб досрочно стал чемпионом России.

Не пропустите: "Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов. | http://soccernews.ru