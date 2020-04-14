Орлов прокомментировал слухи о договорном характере матча "Зенит" - "Бавария"

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Орлов прокомментировал слухи о договорном характере матча "Зенит" - "Бавария"

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов, являющийся болельщиком "Зенита", выразил уверенность, что ответный полуфинальный матч Кубка УЕФА между петербурнским клубом и "Баварией" (4:0) не был договорным.

"Ответный матч «Зенита» с "Баварией" – это вообще песня. "Зенит" их обыгрывает со счетом 4:0. Дошло до того, что потом были всякие домыслы, сплетни.

Дошли разговоры до того, что отцы "Зенита", теневая сторона нашей жизни, богатые люди города, заплатили "Баварии", чтобы те проиграли. Во-первых, даже если платят деньги, то 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с "Зенитом", а с другими командами, у кого были большие деньги", - сказал Орлов в эфире "ГСО Live".

Напомним, что слухи о договорном характере матча появились в испанских и итальянских СМИ. По мнению журналистов, "Бавария" согласилась проиграть матч за 40-50 миллионов евро.

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