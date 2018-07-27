Орлов прокомментировал трансфер Головина в "Монако"

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Орлов прокомментировал трансфер Головина в "Монако"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансфере Александра Головина в "Монако".

"Поздравим Гинера - 30 миллионов евро он содрал с "Монако". Монегаски отдали головокружительные деньги за Головина. У Аршавина, кажется, было 16-18 миллионов евро, а здесь 30. Но Головин-то не такой, как Аршавин. Андрей был уже состоявшийся игрок. Ну, это не умаляет достоинств Александра, к которому я отношусь с огромной симпатией. Но хочу сказать особо горячим, восторженным головам, что ему надо будет себя утверждать в "Монако".

Головин еще не может показывать подряд 20-30 матчей в одном режиме, даже в ЦСКА играл с перепадами, а ЦСКА по сравнению с "Монако" - это, конечно, не тот клуб. Ему придется очень много познать, понять, что такое жизнь легионера. К этому же надо адаптироваться, войти, занять чье-то место. "Монако" - это интернациональная команда из одноименного княжества, поэтому там легче будет адаптироваться, но нужно тренироваться.

Головин правильно сделал, что ушел. И Зобнину бы уйти, но не зовут. Тем, кому еще нет 25 лет, надо идти туда. После 25 - не надо. Во-первых, какой смысл? Дальше уже не зовут, а если зовут, то в команды средней руки, которые в Лиге Чемпионов не играют. Можно идти под тренера. Вот я бы, если бы меня позволял Клопп, пошёл к нему и в 40 лет. Естественно, что на наших футболистов нет спроса" - приводят слова Орлова российские СМИ.

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