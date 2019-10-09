Орлов прокомментировал травму Мамманы

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Орлов прокомментировал травму Мамманы

Журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о травме защитника "Зенита" Эмануэля Мамманы.

"Это рецидив старой травмы. Это самое неприятное, жалко. Игрок уходил с поля как плачущий ребенок. Это страшно для футболиста", - сказал Орлов.

В марте 2018 года Маммана получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки колена.

Из-за травмы аргентинец пропустил 6,5 месяцев и не поехал на ЧМ-2018.

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