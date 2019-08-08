Орлов прокомментировал уход Заболотного в "Сочи"

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход форварда Антона Заболотного из "Зенита" в "Сочи".

"Заболотному необходимо было уйти, здесь у него игра не пошла. В "Тосно" он забил четыре гола. Если бы он смог забить 8 голов за два года в "Зените", то уже было бы лучше.

Я считаю, что в "Сочи" его карьера может заиграть новыми красками. Остается только сказать ему спасибо за то время, что он провел в "Зените", и пожелать удачи", - заявил Орлов.

Заболотный выступал за питерский клуб с декабря 2017 года. За это время он провел 44 игры, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

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