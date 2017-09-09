Орлов расхвалил трансферную кампанию "Зенита"

Теги зенит санкт-петербург

Орлов расхвалил трансферную кампанию "Зенита"Телекомментатор Геннадий Орлов расхвалил трансферную кампанию "Зенита" минувшим летом.

"Во-первых, сам клуб доволен. Это важно. Последнее приобретение – Мевля, а ведь в матче против "Ростова" форварды "Зенита" ничего не смогли сделать с обороной дончан. Показательно?

Нужен был рослый центральный защитник. Шли переговоры – и вот вам результат. В целом, проведена масштабная селекционная работа. Взяли молодых ребят. Это интересно", - отметил он.

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