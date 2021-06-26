Орлов раскритиковал футболистов сборной России

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Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре сборной России.

"Необходимо делать новую команду, это очевидно. В 2018 году много футболистов получили звание Заслуженных мастеров спорта, вопреки тем критериям, которые есть. Только один игрок из всей этой группы прогрессирует - это Александр Головин. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад. Нынешние футболисты размыли титул Заслуженного мастера спорта.

Нужно, чтобы главный тренер и весь тренерский штаб рассказали нам, как они провели сбор в Австрии и к чему это привело. У сборной не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для форвардов, нападающие не помогают полузащите, всe разбалансировано. Все вопросы к тренерскому штабу", - приводит слова Орлова "Матч ТВ".

Наставник сборной России Станислав Черчесов тренирует команду с 2016 года. На Евро-2020 Россия в группе с Бельгией, Данией и Финляндией заняла последнее место.

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