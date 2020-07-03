Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за нарушение карантинных мер в условиях пандемии

Известный комментатор Геннадий Орлов негодует из-за поведения форвардов Сердара Азмуна и Александра Кокорина.

Иранец является игроком "Зенита", а россиянин выступает с февраля за "Сочи", но права на него также принадлежат питерскому клубу.

"Меня удивляет и даже настораживает поведение Кокорина. Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да ещё и фотографируешься? Это что за репутация игрока? То же самое касается и Азмуна. Это что за профессионалы такие? Они абсолютно обо всём забывают, что ли? Это же бьёт по репутации клуба. Да и потом - они элементарно могут заразиться! Разве я не прав? Очень удивлён... Что они себе позволяют?

Я никак не могу понять такое безответственное отношение игроков! Это же серьёзный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет. Я бы тут процитировал Валерия Васильевича Лобановского: "Это не профессионально!". Всё же складывается из мелочей. Вот такое нарушение социальной дистанции или ещё чего-то потом негативно сказывается на твоей игре на футбольном поле. Ты там тоже можешь себе что-то не то позволить, перейти грань. Эгоизм... Так нельзя! Надо работать на команду", - сказал Орлов.

Напомним, что Кокорин ездил на день рождения к другу, после чего выкладывал фото с вечеринки в инстаграме. Что касается Азмуна, то он уже дважды нарушил карантинные меры, гуляя по городу и отдыхая в ресторане.

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