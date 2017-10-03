Орлов раскритиковал Квинси Промеса

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Орлов раскритиковал Квинси Промеса

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса.

"А куда делся Промес, спросите вы. Он же российская звезда! Видимо, Квинси перестал тренироваться как положено, снизил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят, что он устал или что-то ещё. Но дело в том, что для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате. Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в "Спартаке", но судя по тому, что футболисты не развиваются - не очень хорошо. Я сужу по результату" - сказал Орлов.

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