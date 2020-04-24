Орлов раскритиковал решение Смолова вернуться в Россию

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Орлов раскритиковал решение Смолова вернуться в Россию

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу решения форварда "Сельты" Федора Смолова вернуться в Россию, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса.

"Конечно, это его непрофессионализм, который полностью проявился. Все-таки он себя больше любит, чем футбол. Как говорят: любить надо не себя в футболе, а футбол в себе. Я думаю, что "Сельта" не собирается оставлять его. Сейчас на него обрушился главный тренер: "Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал".

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, у него аритмичные выступления: он сыграет 10-15, даже 5 минут пробежит - потом пауза. Почему "Локомотив" с удовольствием его отдал в аренду. Юрий Павлович Семин - прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет", - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге".

Напомним, в начале апреля Смолов вернулся в Москву из Испании на период пандемии коронавируса.

А еще: Орлов дал совет "Зениту" | http://soccernews.ru
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