Орлов раскритиковал Смолова

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда сборной России Федора Смолова.

"И вот выход Фёдора Смолова… Он даже меня немного обидел как фаната сборной России. На замену выходят по-разному. Видишь - игрок выходит, сразу прессингует голкипера, защитников. А Фёдор вышел так, будто дело сделано. Читается: он Фёдор Смолов, о нём много говорят. Во-первых, тренеру надо подумать, есть ли вообще смысл его выпускать. И второе - все говорили, что Смолову надо решать, куда ехать. Да куда ты поедешь с такой игрой?

Ты прояви себя, как это делает Головин. Какая борьба за мяч, какое старание! Тебе кто-то не дал передачу, и ты обиделся? Фёдору надо задуматься - это серьёзная история. В футболе каждая игра - новая жизнь. Никакие прошлые заслуги не имеют значения, всё начинается с чистого листа. И какие прошлые заслуги у Смолова? Да никаких заслуг нет! Команда у него не чемпион. Гонка бомбардиров? Он не так много забил, тем более Кокорин выбыл, Промес играл с большими остановками. Фёдору надо задуматься" - приводят слова Орлова российские СМИ.

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