Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита"

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Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита"

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов подверг критике трансферную политику питерского "Зенита".

"Сейчас у "Зенита" 18–19 игроков в аренде. Что с ними делать? Какой-то должен быть тренер, чтобы резал по живому. Столько денег потратили, а как теперь их возвратить? Продали Халка с Витселем, но, как сказал Фурсенко, те деньги-то иссякли. Сделали все эти приобретения - зачем их покупали? Шли к пропасти финансового фэйр-плей.

Но я не хочу касаться всех этих вопросов. Просто хочу видеть красивую игру и победы "Зенита". Могу объяснить, почему мы проигрываем. У нас не вмонтирован в состав Заболотный, от него пользы - по статистике ни одной голевой передачи, ни одного гола. Мне могут сказать, что Кержаков 12–13 матчей играл и не забивал, но ему тогда было 20 лет. Заболотный-то постарше. Сколько Дзюба назабивал голов, какой у него опыт? Как можно было его взамен брать? Даже неприлично об этом говорить. У одного образование семь классов, у другого - 10. Как можно их сравнивать?" - сказал Орлов.

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