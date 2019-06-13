Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым

Теги зенит санкт-петербурггеннадий орловалександр анюков

Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов подверг критике "Зенит" за то, как клуб расстался с защитником Александром Анюковым.

"Анюкову сказали перед матчем с "Енисеем": "Ты сегодня выходишь в последний раз". Для него это, конечно, было ушатом холодной воды. И диктор объявил: "Сегодня прощается Александр Анюков, проводит последний матч". Ну, там шум… А на самом деле, конечно, это можно было подготовить. Пиар-команда тут не сработала. И Луиша Нету более громко провожали, чем Анюкова в этом матче", - приводят слова Орлова российские СМИ.

36-летний Анюков выступал за "Зенит" с 2005 по 2019 годы. Всего за петербургский клуб он провел 404 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач. В составе "Зенита" футболист пять раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, четырежды - Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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