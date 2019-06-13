Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов подверг критике "Зенит" за то, как клуб расстался с защитником Александром Анюковым.
"Анюкову сказали перед матчем с "Енисеем": "Ты сегодня выходишь в последний раз". Для него это, конечно, было ушатом холодной воды. И диктор объявил: "Сегодня прощается Александр Анюков, проводит последний матч". Ну, там шум… А на самом деле, конечно, это можно было подготовить. Пиар-команда тут не сработала. И Луиша Нету более громко провожали, чем Анюкова в этом матче", - приводят слова Орлова российские СМИ.
36-летний Анюков выступал за "Зенит" с 2005 по 2019 годы. Всего за петербургский клуб он провел 404 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач. В составе "Зенита" футболист пять раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, четырежды - Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20