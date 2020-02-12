Орлов рассказал, что Кокорин ждет от "Зенита"



Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин надеется подписать с петербургским клубом долгосрочный контракт.

"Кокорин не скрывает, что ожидает от "Зенита" длительного контракта, года на два или два плюс один. Но пока этого контракта нет. Может, если "Зенит" подпишет контракт, может, закончится история с "Сочи", поедет или не поедет. Ждем. На данный момент вопрос с Кокориным открыт", - сказал Орлов на своем YouTube-канале.

Напомним, что 28-летний Кокорин отказался переходить в "Сочи" на правах аренды. За это футболист был переведен в "Зенит-2", который выступает в ПФЛ.

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