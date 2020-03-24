Орлов рассказал, что в Испании интересуются Кокориным

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Орлов рассказал, что в Испании интересуются Кокориным

Известный комментатор Геннадий Орлов в своем видеоблоге рассказал, что один из испанский клубов хочет приобрести форварда "Зенита" Александра Кокорина, который играет в аренде в С"очи" до конца сезона.

"Сегодня с утра сообщили, что владелец клуба Ротенберг готов предложить полновесный контракт с большими деньгами на какой-то срок, на 3-4 года. Потому что это лучший футболист - его признали лучшим футболистом марта. Могут быть даже запросы на него из-за границы. Я лично знаю, что есть клуб в Испании, который хотел бы заполучить Александра Кокорина. И уже начались какие-то переговоры, движение. И ситуация очень сложная. Он принадлежит "Зениту", но только до июля. Дальше он становится свободным агентом", - сказал Орлов.

Контракт 29-летнего футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.

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