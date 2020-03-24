Орлов рассказал, что в Испании интересуются Кокориным
Известный комментатор Геннадий Орлов в своем видеоблоге рассказал, что один из испанский клубов хочет приобрести форварда "Зенита" Александра Кокорина, который играет в аренде в С"очи" до конца сезона.
"Сегодня с утра сообщили, что владелец клуба Ротенберг готов предложить полновесный контракт с большими деньгами на какой-то срок, на 3-4 года. Потому что это лучший футболист - его признали лучшим футболистом марта. Могут быть даже запросы на него из-за границы. Я лично знаю, что есть клуб в Испании, который хотел бы заполучить Александра Кокорина. И уже начались какие-то переговоры, движение. И ситуация очень сложная. Он принадлежит "Зениту", но только до июля. Дальше он становится свободным агентом", - сказал Орлов.
Контракт 29-летнего футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
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