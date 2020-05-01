Орлов рассказал, какое прозвище дал Луческу в "Зените"

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Орлов рассказал, какое прозвище дал Луческу в "Зените"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился воспоминаниями о методах работы бывшего наставника "Зенита" Мирчи Луческу.

"Луческу пытался убрать свободу. Я же с командой ездил, видел, как всё это происходило. Он опять захотел вернуть Совок! Хотя сам вроде бы человек независимый. Но - румын, работал в донецком "Шахтёре"... А менталитет украинской системы - он, по сути, тоже советский. И вот пришёл Луческу в "Зенит" - музыка в раздевалке перестала играть, в самолёте тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда весёлая, живая - прелесть! А тут раз - и ничего. И такая сумрачная обстановка... Я румына "Тень Чаушеску" называл. Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие", – сказал Орлов.

Напомним, что 74-летний Луческу возглавлял "Зенит" в сезоне 2016/2017 и выиграл с командой только Суперкубок России. В РПЛ "сине-бело-голубые" заняли третье место.

Николае Чаушеску - румынский политический деятель, свергнут в результате государственного переворота, расстрелян вместе с женой.

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