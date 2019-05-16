Орлов рассказал, кто из пары Кокорин-Мамаев несет большую отвественность за драку

Теги александр кокоринпавел мамаевгеннадий орловзенит санкт-петербургкраснодар

Орлов рассказал, кто из пары Кокорин-Мамаев несет большую отвественность за драку

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в очередной раз высказался о драке с участием хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Разумеется, что "Зенит" ожидает Кокорина. А вот Мамаева клуб не возьмет. Если сказать честно, то Мамаев старше Кокорина, поэтому несет большую ответственность за случившиеся. Старший всегда в ответе.

Уже появились желающие подписать Мамаева - Иванов, Кадыров... Хочется пожелать им здоровья, ребята совершили ошибку и получили наказание, - приводят слова Орлова российские СМИ.

Напомним, что по решению суда Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.

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