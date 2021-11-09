Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"
Фото: инстаграм Радамеля Фалькао/Автор неизвестен
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что несколько лет назад петербургский "Зенит" был близок к приобретению колумбийского нападающего Радамеля Фалькао и португальского полузащитника Жоау Моутинью.
"У Виллаш-Боаша в России был один враг — Виталий Мутко. Фалькао и Моутинью уже почти перешли в "Зенит". Их жены уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано. И как Виллаш-Боаш все время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: "Спасибо Мутко! Он развалил!" Чуть-чуть «Зениту» не повезло", — сказал Орлов в видео на своем YouTube-канале.
В настоящее время 35-летний Фалькао выступает за "Райо Вальекано", а 35-летний Моутинью играет за "Вулверхэмптон".
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