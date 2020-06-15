Орлов рассказал о перспективах Смольникова и Азмуна в "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу будущего защитника "Зенита" Игоря Смольникова и нападающего Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что Азмун может стать игроком итальянского клуба.

"Смольников настоящий профессионал, конечно, он не может прыгнуть выше своей головы, но он добротный и полезный футболист. Тем более что официально неизвестно еще, по какой системе будет вопрос с лимитом на легионеров в следующем сезоне. Поэтому Смольников добротный футболист и он, конечно, поможет "Зениту".

Азмун? Я думаю, что он уйдет из "Зенита" только в команду с высоким уровнем и с конкретным предложением. Если такого варианта не будет, то он останется в Санкт-Петербурге. У него действующий контракт с "Зенитом", поэтому много факторов должно сойтись, чтобы он ушел", - цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Смольников провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Азмун забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

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