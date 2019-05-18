Орлов рассказал о подробностях празднования чемпионства "Зенита" в самолете
Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о подробностях празднования чемпионства "Зенита" в самолете.
Напомним, петербургский клуб узнал, что стал чемпионов в момент возвращения из Грозного. Тогда "Локомотив" проиграл "Арсеналу", в результате чего сине-бело-голубые стали недосягаемы для конкурентов.
Орлов отметил, что такое случилось впервые и для игроков это было настоящим праздником.
"В 9 часов командир корабля объявил, что "Арсенал" обыграл "Локомотив". И что началось! Пироги, шампанское, все, как и должно быть. Шампанского вообще-то было не так уж много, а вот пирогов хватило.
Кто в самолете радовался победе больше всех? Сердар Азмун - он пироги разносил, был очень активен, вообще он парень замечательный. Пироги - это Оздоев, который остался - он же сам из Ингушетии. Вообще родился он в Чечне, но отец перед войной чеченской перевез семью в Ингушетию. И там же у него родственники, друзья, и они притащили эти осетинские пироги. Эти осетинские пироги пронесли на борт.
Что на меня произвело самое большое впечатление: когда подлетали к Петербургу, в 22:45, уже самолет приземляется, и все начали получать на мобильное приложение картинку с площади "Пулково-2", откуда летает чартерный самолет "Зенита", - сказал Орлов.
За два матча до конца тура у "Зенита" 61 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19