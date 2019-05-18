Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о подробностях празднования чемпионства "Зенита" в самолете.

Напомним, петербургский клуб узнал, что стал чемпионов в момент возвращения из Грозного. Тогда "Локомотив" проиграл "Арсеналу", в результате чего сине-бело-голубые стали недосягаемы для конкурентов.

Орлов отметил, что такое случилось впервые и для игроков это было настоящим праздником.

"В 9 часов командир корабля объявил, что "Арсенал" обыграл "Локомотив". И что началось! Пироги, шампанское, все, как и должно быть. Шампанского вообще-то было не так уж много, а вот пирогов хватило.

Кто в самолете радовался победе больше всех? Сердар Азмун - он пироги разносил, был очень активен, вообще он парень замечательный. Пироги - это Оздоев, который остался - он же сам из Ингушетии. Вообще родился он в Чечне, но отец перед войной чеченской перевез семью в Ингушетию. И там же у него родственники, друзья, и они притащили эти осетинские пироги. Эти осетинские пироги пронесли на борт.

Что на меня произвело самое большое впечатление: когда подлетали к Петербургу, в 22:45, уже самолет приземляется, и все начали получать на мобильное приложение картинку с площади "Пулково-2", откуда летает чартерный самолет "Зенита", - сказал Орлов.

За два матча до конца тура у "Зенита" 61 балл.

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