Орлов рассказал, почему Заболотный не перешёл в "Сочи"

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Орлов рассказал, почему Заболотный не перешёл в "Сочи"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов назвал причину отказа нападающего "Зенита" Антона Заболотного переходить в "Сочи" этим летом.

"В "Сочи" его ждали, но он сказал, что не пойдёт туда. Он говорил, что увидел в руководстве клуба людей, которые были в "Тосно". Он не поверил, что такой проект будет долго существовать. Вот такая история. Поэтому Антон сейчас в "Зените-2", - сказал Орлов.

Напомним, что до перехода в "Зенит" Заболотный выступал за "Тосно". В 2018 году клуб из Ленинградской области прекратил существование из-за финансовых проблем.

Контракт 28-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми" рассчитан до июня 2021 года.

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