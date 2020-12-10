Орлов рассказал подробности об уходе Газизова из "Спартака"
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как происходило увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора московского "Спартака".
"К Газизову пришел Попов и говорит: "Вы должны меня назначить спортивным директором". Он ответил: "Как!? Я вас не знаю. И зачем? Кто вас прислал?" Тот назвал имя, но я его произносить не буду. Газизов возразил: "Идите и там устраивайтесь! Вы что, мою подпись забираете?" Попов — ему: "Вы будете подписывать". Газизов — Попову: "Я буду подписывать, а вы будете делать? Во что же я превращусь?" Газизов же бизнесмен. Понимаете? Его не обмануть, не объехать на кривой. Он встал принципиально", — приводит слова Орлова "Радио Зенит".
Напомним, что Газизов проработал в "Спартаке" всего 153 дня. Летом 2020 года на посту генерального директора он сменил уволенного Томаса Цорна. По некоторым данным, Газизов получил от "Спартака" 4,5 миллиона евро за досрочный разрыв контракта по инициативе клуба.
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