Орлов рассказал, сколько игроков "Зенит" подпишет зимой

Теги зенит санкт-петербурггеннадий орловтрансферы

Орлов рассказал, сколько игроков "Зенит" подпишет зимой

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, сколько игроков "Зенит" подпишет в зимнее трансферное окно.

"Будут обязательно приглашены два-три человека" - сказал Орлов.

Ранее СМИ приписывали "Зениту" интерес к Рику Карсдорпу ("Рома"), Алексу Гримальдо ("Бенфика"), Дмитрию Скопинцеву ("Ростов"), Джерри Сен-Жюсту ("Фейеноорд"), Ренану Лоди ("Атлетико Паранаэнсе"), Уле Сельнэсу ("Сент-Этьен"), Люке Тузару ("Лион") и Генриху Мхитаряну ("Арсенал"). Кроме того, клуб уже вернул из аренды в "Аталанте" полузащитника Эмилиано Ригони.

Не пропустите: Хавбек "Зенита" получил предложение из Северной Америки. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" шокировал "Реал" ценой на Харри Кейна

"Тоттенхэм" шокировал "Реал" ценой на Харри Кейна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов