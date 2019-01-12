Орлов рассказал, сколько игроков "Зенит" подпишет зимой

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, сколько игроков "Зенит" подпишет в зимнее трансферное окно.

"Будут обязательно приглашены два-три человека" - сказал Орлов.

Ранее СМИ приписывали "Зениту" интерес к Рику Карсдорпу ("Рома"), Алексу Гримальдо ("Бенфика"), Дмитрию Скопинцеву ("Ростов"), Джерри Сен-Жюсту ("Фейеноорд"), Ренану Лоди ("Атлетико Паранаэнсе"), Уле Сельнэсу ("Сент-Этьен"), Люке Тузару ("Лион") и Генриху Мхитаряну ("Арсенал"). Кроме того, клуб уже вернул из аренды в "Аталанте" полузащитника Эмилиано Ригони.

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