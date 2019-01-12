Орлов рассказал, сколько игроков "Зенит" подпишет зимой
Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, сколько игроков "Зенит" подпишет в зимнее трансферное окно.
"Будут обязательно приглашены два-три человека" - сказал Орлов.
Ранее СМИ приписывали "Зениту" интерес к Рику Карсдорпу ("Рома"), Алексу Гримальдо ("Бенфика"), Дмитрию Скопинцеву ("Ростов"), Джерри Сен-Жюсту ("Фейеноорд"), Ренану Лоди ("Атлетико Паранаэнсе"), Уле Сельнэсу ("Сент-Этьен"), Люке Тузару ("Лион") и Генриху Мхитаряну ("Арсенал"). Кроме того, клуб уже вернул из аренды в "Аталанте" полузащитника Эмилиано Ригони.
Не пропустите: Хавбек "Зенита" получил предложение из Северной Америки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10