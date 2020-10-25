Орлов: "С таким футболом "Зенит", конечно, чемпионом не станет"

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение "Зенита" в матче 12-го тура РПЛ с "Рубином" (1:2).

Ранее петербургский клуб с аналогичным счетом проиграл бельгийскому "Брюгге" в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"По-моему, "Зенит" сыграл даже хуже, чем против "Брюгге". Мало что получается, не клеится… Возможно, футболисты не выдержали шквала критики, причем заслуженной, после Лиги чемпионов.

В театре есть такое понятие - "кризис жанра". Так бывает. Но сейчас тренерам надо разобраться, покопаться. "Зенит" опять был академичным. Где горящие глаза, где жажда борьбы? Вот "Рубин" взорвался и все перевернул.

Трудный период для Семака. Серьезное испытание для всей команды. Народ в Питере просто убит. Болельщики разводят руками, ничего не могут понять. Как можно так проводить дома второй матч кряду?

С таким футболом "Зенит", конечно, чемпионом не станет. Надо ставить качественную игру. Тогда и очки придут. У Слуцкого это получилось. Хорошие у него ребята, ничего не скажешь", - рассказал журналист.

После 12 туров чемпионата России "Зенит" 2 место в турнирной таблице. 28 октября подопечные Семака встретятся с "Боруссией" Дортмунд во 2-м туре группового этапа ЛЧ.

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