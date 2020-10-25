Орлов: "С таким футболом "Зенит", конечно, чемпионом не станет"
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение "Зенита" в матче 12-го тура РПЛ с "Рубином" (1:2).
Ранее петербургский клуб с аналогичным счетом проиграл бельгийскому "Брюгге" в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.
"По-моему, "Зенит" сыграл даже хуже, чем против "Брюгге". Мало что получается, не клеится… Возможно, футболисты не выдержали шквала критики, причем заслуженной, после Лиги чемпионов.
В театре есть такое понятие - "кризис жанра". Так бывает. Но сейчас тренерам надо разобраться, покопаться. "Зенит" опять был академичным. Где горящие глаза, где жажда борьбы? Вот "Рубин" взорвался и все перевернул.
Трудный период для Семака. Серьезное испытание для всей команды. Народ в Питере просто убит. Болельщики разводят руками, ничего не могут понять. Как можно так проводить дома второй матч кряду?
С таким футболом "Зенит", конечно, чемпионом не станет. Надо ставить качественную игру. Тогда и очки придут. У Слуцкого это получилось. Хорошие у него ребята, ничего не скажешь", - рассказал журналист.
После 12 туров чемпионата России "Зенит" 2 место в турнирной таблице. 28 октября подопечные Семака встретятся с "Боруссией" Дортмунд во 2-м туре группового этапа ЛЧ.
А еще: "Зенит" проиграл "Рубину" в Санкт-Петербурге| http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" уничтожил "Барселону" во втором тайме и одержал победу в Эль Классико. Рамос не мог остановить Фати, но стал лучшим в матче
-
"Зенит" не собирается увольнять Семака
-
Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи
-
Главные новости дня: 24 октября
-
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"
Лента новостей
-
"Реал" контактировал с Почеттино перед Эль Класико
-
"Барселона" и "Ювентус" поборются за молодого игрока "Аякса"
-
"Ливерпуль" определил главного кандидата на замену травмированному ван Дейку
-
Куману грозит наказание за критику ВАР после матча с "Реалом"
-
Зидан отказался обсуждать работу арбитров после победы над "Барселоной"
-
В Нидерландах зрителей на стадионе заменили плюшевыми игрушками
-
Гари Невилл оценил игру ван де Бека за "Манчестер Юнайтед"
-
Левандовски забивает каждые 37 минут в этом сезоне Бундеслиги
-
"Реал" уничтожил "Барселону" во втором тайме и одержал победу в Эль Классико. Рамос не мог остановить Фати, но стал лучшим в матче
-
Давид Де Хеа прокомментировал ничейный результат в матче "МЮ" с "Челси"
-
Кокорин и Ларссон обменялись комплиментами
-
Новичок "Зенита" Вендел высказался о стадионе петербургского клуба
-
"Зенит" не собирается увольнять Семака
-
Орлов: "С таким футболом "Зенит", конечно, чемпионом не станет"
-
Главный тренер "Шинника" хочет покинуть клуб
-
Клопп - о матче с "Шеффилдом": "Могли забить больше, но соперник вернулся в игру"
-
Хавбек "Баварии" Дэвис выбыл на долгий срок из-за травмы
-
Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи
-
Д. Комбаров: "Сделал ставку для себя, что Хабиб победит удушающим приемом во 2-м раунде"
-
Флик прокомментировал победу "Баварии" над "Айнтрахтом"