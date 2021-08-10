Орлов: "С такой игрой Дзюбу уже нельзя выпускать на поле"

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Орлов: "С такой игрой Дзюбу уже нельзя выпускать на поле"

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике игру форварда "Зенита" Артёма Дзюбы на старте нового сезона.

"В этом матче (против "Краснодара" - примечание Soccernews) меня особенно разочаровала игра Дзюбы. Уж очень был пассивен, мало помогал в атаке, не успевал. То есть он выпадал из игры. Ждём, что он будет прибавлять от матча к матчу, но пока не получается. Если так пойдёт дальше, будут менять. Тем более сейчас появился новый игрок [Клаудиньо]. Думаю, он приживётся.

С приходом Клаудиньо надо будет уже определяться со стартовым составом: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Ерохин, Малком, Вендел, Клаудиньо и Азмун. На сегодняшний день это так выглядит. Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой.

После такой игры, конечно, в сборную России Дзюба вызов не получит. Чудес не бывает. Тем более там новый тренер. Валерий Карпин точно будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме", - считает Орлов.

В этом сезоне 32-летний Дзюба сделал 1 ассист в 4 матчах в составе "сине-бело-голубых".

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