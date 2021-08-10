Орлов: "С такой игрой Дзюбу уже нельзя выпускать на поле"
Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике игру форварда "Зенита" Артёма Дзюбы на старте нового сезона.
"В этом матче (против "Краснодара" - примечание Soccernews) меня особенно разочаровала игра Дзюбы. Уж очень был пассивен, мало помогал в атаке, не успевал. То есть он выпадал из игры. Ждём, что он будет прибавлять от матча к матчу, но пока не получается. Если так пойдёт дальше, будут менять. Тем более сейчас появился новый игрок [Клаудиньо]. Думаю, он приживётся.
С приходом Клаудиньо надо будет уже определяться со стартовым составом: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Ерохин, Малком, Вендел, Клаудиньо и Азмун. На сегодняшний день это так выглядит. Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой.
После такой игры, конечно, в сборную России Дзюба вызов не получит. Чудес не бывает. Тем более там новый тренер. Валерий Карпин точно будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме", - считает Орлов.
В этом сезоне 32-летний Дзюба сделал 1 ассист в 4 матчах в составе "сине-бело-голубых".
Не пропустите: Агент Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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