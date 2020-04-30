Орлов считает, что будет справедливо провести стыковые матчи за право играть в РПЛ
Известный комментатор Геннадий Орлов сказал, что нужно сделать, если чемпионат России не будет возобновлен.
"Если у нас не доиграют чемпионат, то до конца жизни не простят, что "Зенит" стал чемпионом. Он же не выиграл это звание. И в этом есть справедливость. Ещё восемь туров, и всё может поменяться. Практика подсказывает, что всякое может быть. Поэтому лучше доиграть.
И какие скандалы сейчас начались! Тренер четвёртой команды ФНЛ "Торпедо" Игнашевич спрашивает, почему стыков нет. По итогам сезона 13-я и 14-я команды РПЛ должны были играть с 3-й и 4-й командами ФНЛ за право выступать в элите. Тысяча вопросов. Для снижения градуса скандальности это будет справедливо. Я за то, чтобы всё-таки сезон возобновился. На мой взгляд, футболисты могут в конце мая начать тренироваться", - сказал Орлов.
Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ рассматривают две возможные даты рестарта сезона: 21 и 28 июля, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля.
ФНЛ и ПФЛ, скорее всего, будет досрочно завершен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20