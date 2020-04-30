Орлов считает, что будет справедливо провести стыковые матчи за право играть в РПЛ

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Орлов считает, что будет справедливо провести стыковые матчи за право играть в РПЛИзвестный комментатор Геннадий Орлов сказал, что нужно сделать, если чемпионат России не будет возобновлен.

"Если у нас не доиграют чемпионат, то до конца жизни не простят, что "Зенит" стал чемпионом. Он же не выиграл это звание. И в этом есть справедливость. Ещё восемь туров, и всё может поменяться. Практика подсказывает, что всякое может быть. Поэтому лучше доиграть.

И какие скандалы сейчас начались! Тренер четвёртой команды ФНЛ "Торпедо" Игнашевич спрашивает, почему стыков нет. По итогам сезона 13-я и 14-я команды РПЛ должны были играть с 3-й и 4-й командами ФНЛ за право выступать в элите. Тысяча вопросов. Для снижения градуса скандальности это будет справедливо. Я за то, чтобы всё-таки сезон возобновился. На мой взгляд, футболисты могут в конце мая начать тренироваться", - сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ рассматривают две возможные даты рестарта сезона: 21 и 28 июля, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля. 

ФНЛ и ПФЛ, скорее всего, будет досрочно завершен.

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