Орлов считает, что власти России влияли на формирование состава национальной сборной

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что власти РФ оказывали влияние на формирование итоговой заявки национальной сборной на ЧМ-2018.

"Нойштедтеру и Раушу было неприятно узнать состав сборной. Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на Чемпионат Мира. Мне кажется, это политический ход. Мутко сказал: мы не хотим видеть состав сборной из натурализованных игроков. Хотя он сам этим занимался. Сегодня другая карта, другой политический расклад. Конечно, это влияние руководства страны. Сказалось политическое давление - что надо опираться на своих" - сказал Орлов.

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