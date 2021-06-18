Орлов сделал выбор между Миранчуком и Дзюбой
Фото твиттер "Зенита"
Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил игру форварда "Зенита" Артёма Дзюбы и полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Журналист сделал выводы на основе матча Евро-2020 между сборными России и Финляндии (1:0).
"Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист - незаменимый. Все удивлялись, например, Юрий Павлович Сёмин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук всё сделал. Он был лучшим игроком матча.
Дзюба не феноменальный форвард. Феномен - это выше. Это Неймар, Суарес, Левандовски. Дзюба - звезда российского разлива. От этого никуда не деться, и матч с Финляндией это доказал", - сказал Орлов.
Не пропустите: Алексей Миранчук высказался о количестве игрового времени в "Аталанте". | http://soccernews.ru
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