Орлов сделал выбор между Миранчуком и Дзюбой

Фото твиттер "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил игру форварда "Зенита" Артёма Дзюбы и полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

Журналист сделал выводы на основе матча Евро-2020 между сборными России и Финляндии (1:0).

"Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист - незаменимый. Все удивлялись, например, Юрий Павлович Сёмин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук всё сделал. Он был лучшим игроком матча.

Дзюба не феноменальный форвард. Феномен - это выше. Это Неймар, Суарес, Левандовски. Дзюба - звезда российского разлива. От этого никуда не деться, и матч с Финляндией это доказал", - сказал Орлов.

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