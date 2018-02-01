Орлов: "Шатова пока оставляют в "Зените", у него нет большого конфликта с Манчини"



Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов рассказал о будущем полузащитника "Зенита" Олега Шатова.

"Пока что Шатова оставляют в "Зените". Все-таки Шатов – это не Дзюба, у него нет такого большого конфликта с Манчини. Олег поехал с "Зенитом-2" на сборы. Считается, что его надо как-то вылечить, он должен набрать форму. Все зависит от того, как он будет играть.

Его же "Краснодар" покупал, деньги уже давал, а "Зенит" не стал отпускать, хотя мог пять миллионов заработать. Значит, клуб нуждается в нем", – приводят слова Орлова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему Шатову проявляют "Локомотив", "Уфа" и "Урал".

Не пропустите: "Урал" и "Уфа" вступили в борьбу за Шатова. | http://soccernews.ru