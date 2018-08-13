Орлов скептически относится к возможному переходу Дзюбы в "Галатасарай"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов скептически относится к возможному переходу нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в "Галатасарай".

"Ну какая глупость, зачем ему эта Турция с "Галатасараем"? Если есть "Зенит", который в Европе котируется выше, чем "Галатасарай". Потом Турция, там другой язык. Здесь его аудитория, здесь его любят. Уезжать из России, из "Зенита" - это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп, он заработал авторитет в глазах у русских болельщиков, и вдруг он поедет в Турцию. Ради чего? Да и в Англию ему не надо. Его же не берут в ведущие клубы. Его если позовут, то в клубы, борющиеся за выживание. Для чего? Ему же 30 лет исполнится в этом году. Ехать надо в 22 года, как Головин поехал. Или в возрасте Зобнина, Ташаева. Этим логично ехать туда, чтобы расти. Но Дзюба сделал свой футбольный капитал на будущее, ему сейчас очень хорошо надо играть в "Зените" и дойти с ним до Лиги Чемпионов" - сказал Орлов.

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