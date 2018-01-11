Орлов: "Смолову нужно воссоединиться с Кокориным в "Зените"



Футбольный комментатор Геннадий Орлов хочет, чтобы нападающий "Краснодара" Федор Смолов перешел в "Зенит".

"Шалимов сообщил всему миру, что ему подошел бы Дзюба. В то же время говорят о возможном уходе из "Краснодара" Смолова. Куда уходить Федору? Какой смысл рисковать и уезжать за границу перед чемпионатом мира? По большому счету, ему надо воссоединяться с Кокориным. В "Зените", не в "Краснодаре".

Говоря откровенно, Дзюбе нужно сейчас совершить какой-то подвиг, чтобы Манчини в него поверил. Артём, судя по всему, согласился перейти в "Локомотив" летом, но что-то не получилось. А сейчас, думаю, к "железнодорожникам" ему нет смысла идти", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Напомним, что ранее Смолов и Кокорин вместе выступали за "Динамо".

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