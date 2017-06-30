Орлов: "Со спортивной точки зрения Смолову было бы выгодно перейти в "Спартак"

Теги спартак москвакраснодарфёдор смолов

Орлов: "Со спортивной точки зрения Смолову было бы выгодно перейти в "Спартак"

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к нападающему "Краснодара" Федору Смолову.

"Спартак" давно подбивает клинья под Смолова. Фёдору надо подумать, стоит ли туда идти. "Краснодар" в еврокубки не попал, а "Спартак" играет в Лиге чемпионов. Наверное, со спортивной точки зрения Смолову это было бы выгоднее. Раньше краснодарцы показывали качественный футбол, но в конце прошлого сезона и очки потеряли, и сама игра была уже не такая яркая. Решать он должен сам, но Лига чемпионов зазывает.

"Спартаку" Смолов пригодился бы. На фланге партнером Федора был бы Промес. Я считаю Квинси лучшим игроком и в "Спартаке", и, конечно, в чемпионате вообще. Промес больше всех моментов создавал для чемпиона. Как в "Зените" был Халк, так в "Спартаке" Квинси", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" не собирается продавать форварда. Сумма отступных в контракте 27-летнего Смолова составляет 30 миллионов евро.

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