Орлов составил символическую сборную "Зенита" за российский период

Известный комментатор Геннадий Орлов представил собственную версию символической сборной "Зенита" за российский период.

Вратарь: Вячеслав Малафеев;

Защитники: Александр Анюков, Мартин Шкртел, Эсекьель Гарай, Доменико Кришито;

Полузащитники: Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Данни;

Нападающие: Халк, Артем Дзюба, Андрей Аршавин;

Главный тренер: Дик Адвокат.

Напомним, что в понедельник "Зениту" исполнилось 95 лет. В Санкт-Петербурге в связи с этим прошёл ряд праздничных мероприятий.

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