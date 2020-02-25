Орлов: "Спартак" готов пригласить Кузяева"

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "ГСО Live" высказался по поводу будущего полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.

"Кузяев подвешен. Мы не знаем, будет он играть, не будет… Он все время травмирован, не проводит полноценные тренировки. Раз он не проводит тренировки, значит, он не готов.

Он думает, что будет дальше. Есть у него приглашения. Конечно, московское "Динамо" и даже "Спартак". И даже "Спартак" - они готовы пригласить его к себе.

Может, и за границу он что-то думает", - сказал Орлов.

В этом сезоне 27-летний футболист участвовал в 17 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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