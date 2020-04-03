Орлов спрогнозировал отток легионеров из РПЛ
Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что текущий кризис однозначно приведёт к падению уровня зарплат в РПЛ, а следовательно к оттоку из лиги легионеров.
"Игроки пошли на понижение зарплат. Пока временное. Думаю, в будущем контракты "просядут", футболисты станут зарабатывать меньше. Это очевидно. Многие легионеры нас покинут. Меньше будет приезжать сильных иностранцев... Но сейчас появляется хороший шанс для молодых талантов! Клубам придётся делать ставку на своих ребят. И они смогут себя проявить", - считает Орлов.
Напомним, что сильно по экономической стабильности российских клубов ударила вынужденная пауза в сезоне, обусловленная пандемией коронавируса.
Кроме того, гранды РПЛ испытывают проблемы из-за падения курса рубля, поскольку платят некоторым футболистам зарплату в иностранной валюте.
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