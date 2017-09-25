Орлов сравнил Лунева с Яшиным

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что голкипер "Зенита" Андрей Лунев напоминает ему Льва Яшина.

"Глядя на игру Лунёва, я вспоминаю Льва Яшина. Он такой же спокойный. Вот Дасаев долгие годы был голкипером сборной СССР - он был нервозный, всё-таки иногда раньше времени садился перед ударом. Но Лев Иванович - вот это советская школа вратарей, его признали лучшим голкипером прошлого века. Я помню, как он играл и как вселял спокойствие в партнёров. Лунёв, судя по всему, такой же.

Бышовец, который в футболе очень хорошо разбирается, уже сказал, что Лунёв достоин быть первым вратарём сборной России" - приводят слова Орлова российские СМИ.

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