Орлов сравнил сборные России и Украины

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об уровне футболистов, выступающих за сборные России и Украины.

"Посмотри на технику игроков, на работу с мячом. Вот Довбик вышел в конце, никому не известный парень, подставил голову и забил. После этой передачи Зинченко всё прекрасно сделал. А Зинченко - это "Манчестер Сити", там на контракте не будут держать кого попало. Яремчук тоже парень хороший, нацеленный. У нас такого центрального нападающего нет. Он скоростной, ведёт борьбу. Ярмоленко не всегда играл за "Вест Хэм", но как он выдавал пасы, как он мяч держит, как он оригинален.

А наши футболисты в России прямолинейны. В Украине школа футбола профессиональнее. Они же бедная страна, с первого дня забыли о бюджетном финансировании футбола, у них только частные клубы. Сейчас остались только "Шахтёр" и "Динамо", но это клубы европейского уровня", - сказал Орлов.

Напомним, что украинцы дошли до 1/4 финала Евро-2020, где сыграют с Англией. Россияне вылетели из турнира по итогам группового этапа.

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