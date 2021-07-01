Орлов сравнил сборные России и Украины
Фото твиттер "Зенита"
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об уровне футболистов, выступающих за сборные России и Украины.
"Посмотри на технику игроков, на работу с мячом. Вот Довбик вышел в конце, никому не известный парень, подставил голову и забил. После этой передачи Зинченко всё прекрасно сделал. А Зинченко - это "Манчестер Сити", там на контракте не будут держать кого попало. Яремчук тоже парень хороший, нацеленный. У нас такого центрального нападающего нет. Он скоростной, ведёт борьбу. Ярмоленко не всегда играл за "Вест Хэм", но как он выдавал пасы, как он мяч держит, как он оригинален.
А наши футболисты в России прямолинейны. В Украине школа футбола профессиональнее. Они же бедная страна, с первого дня забыли о бюджетном финансировании футбола, у них только частные клубы. Сейчас остались только "Шахтёр" и "Динамо", но это клубы европейского уровня", - сказал Орлов.
Напомним, что украинцы дошли до 1/4 финала Евро-2020, где сыграют с Англией. Россияне вылетели из турнира по итогам группового этапа.
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