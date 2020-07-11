Орлов сравнил "Спартак" Карреры и "Зенит" Семака
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, чем отличается нынешний "Зенит" от "Спартака" времён Массимо Карреры.
"Чемпионство Каррреры - это как яркая комета, которая пролетела и быстро сгорела. А Семак выиграл золото в прошлом сезоне, а в этом у него команда стала ещё сильнее. Вот вам показатель! У Карреры так не получилось. Клуб не закладывался на будущее. Не просчитал, что будет дальше.
Почему "Спартак" рухнул после чемпионского сезона? Надо задавать вопросы клубу, где было много всяких течений... И игроки оказались не профессиональны, стали витать в облаках. А Семак удержал планку, команда даже здорово прибавила. Здесь двух мнений быть не может. Вот это называется стабильность и стратегическое развитие! Организация процесса", - сказал Орлов.
"Зенит" два сезона подряд досрочно стал чемпионом России. "Спартак" при Каррере выигрывал РПЛ в 2017 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22