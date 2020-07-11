Орлов сравнил "Спартак" Карреры и "Зенит" Семака

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, чем отличается нынешний "Зенит" от "Спартака" времён Массимо Карреры.

"Чемпионство Каррреры - это как яркая комета, которая пролетела и быстро сгорела. А Семак выиграл золото в прошлом сезоне, а в этом у него команда стала ещё сильнее. Вот вам показатель! У Карреры так не получилось. Клуб не закладывался на будущее. Не просчитал, что будет дальше.

Почему "Спартак" рухнул после чемпионского сезона? Надо задавать вопросы клубу, где было много всяких течений... И игроки оказались не профессиональны, стали витать в облаках. А Семак удержал планку, команда даже здорово прибавила. Здесь двух мнений быть не может. Вот это называется стабильность и стратегическое развитие! Организация процесса", - сказал Орлов.

"Зенит" два сезона подряд досрочно стал чемпионом России. "Спартак" при Каррере выигрывал РПЛ в 2017 году.

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