Орлов сравнил "Спартак" Карреры и "Зенит" Семака

Теги геннадий орловзенит санкт-петербургспартак москвасергей семакмассимо каррера

Орлов сравнил "Спартак" Карреры и "Зенит" Семака

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, чем отличается нынешний "Зенит" от "Спартака" времён Массимо Карреры.

"Чемпионство Каррреры - это как яркая комета, которая пролетела и быстро сгорела. А Семак выиграл золото в прошлом сезоне, а в этом у него команда стала ещё сильнее. Вот вам показатель! У Карреры так не получилось. Клуб не закладывался на будущее. Не просчитал, что будет дальше.

Почему "Спартак" рухнул после чемпионского сезона? Надо задавать вопросы клубу, где было много всяких течений... И игроки оказались не профессиональны, стали витать в облаках. А Семак удержал планку, команда даже здорово прибавила. Здесь двух мнений быть не может. Вот это называется стабильность и стратегическое развитие! Организация процесса", - сказал Орлов.

"Зенит" два сезона подряд досрочно стал чемпионом России. "Спартак" при Каррере выигрывал РПЛ в 2017 году.

Не пропустите: "Нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес": Юран ярко высказался о составе "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар останется в ПСЖ

Неймар останется в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов