Орлов: "У "Спартака" хаос внутри команды"
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассуждает о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".
"Эта игра будет очень важной, и стратегически "Зенит" устроит ничья, поскольку они впереди на пять очков. Но сегодня сине-бело-голубые играют в Лиге Европы с "Вардаром", и важно в этом матче не потерять лицо, одержать победу. У "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака". Дело в психологии.
Как "красно-белые" упустили победу в матче с "Марибором"? Колосков в сердцах сказал, что это какое-то хаотичное движение "Спартака", особенно в конце матча. В концовке каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому.
Это говорит о том, что хаос у "Спартака" и внутри команды. Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду под корку и обязательно выполнить задание, выдержать, выстоять. Вот посмотрите на ЦСКА – у Гончаренко все хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы", - приводят слова Орлова российские СМИ.
Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|17
|36
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|29
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Краснодар
|17
|27
|6
|Уфа
|17
|24
|7
|Урал
|17
|24
|8
|Арсенал Тула
|17
|24
|9
|Ахмат
|17
|22
|10
|Рубин
|17
|20
|11
|Ростов
|17
|19
|12
|Амкар
|17
|18
|13
|Тосно
|17
|17
|14
|Динамо Москва
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|16
|16
|СКА Хабаровск
|17
|12