Орлов: "У "Спартака" хаос внутри команды"



Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассуждает о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".

"Эта игра будет очень важной, и стратегически "Зенит" устроит ничья, поскольку они впереди на пять очков. Но сегодня сине-бело-голубые играют в Лиге Европы с "Вардаром", и важно в этом матче не потерять лицо, одержать победу. У "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака". Дело в психологии.

Как "красно-белые" упустили победу в матче с "Марибором"? Колосков в сердцах сказал, что это какое-то хаотичное движение "Спартака", особенно в конце матча. В концовке каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому.

Это говорит о том, что хаос у "Спартака" и внутри команды. Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду под корку и обязательно выполнить задание, выдержать, выстоять. Вот посмотрите на ЦСКА – у Гончаренко все хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 мск.

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