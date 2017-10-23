Орлов: "У "Зенита" нет лидера, как ранее были Данни, Аршавин, Халк"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что состав "Зенита" неукомплектован.

"У "Зенита" нет лидера. Ну нет таких исполнителей, как Данни, Аршавин, Халк. Вот они цеплялись за мяч, могли обыгрывать одного-двух соперников и отдать пас. А мяч у питерцев не держался в первом тайме, они были не похожи сами на себя... Практически ничего не смогли противопоставить тактике ЦСКА до перерыва. Вообще «Зениту» сейчас легче выступать в Европе, чем в РФПЛ. Там дают возможность принимать мяч. А тут идет сумасшедшая борьба с первой же минуты. И вообще Россия, по-моему, потихоньку переезжает на оборонительный футбол. Здесь сейчас дорого каждое очко. Играем, как итальянцы", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Стоит отметить, что "Зенит" в данный момент лидирует в чемпионате России и в своей группе в Лиге Европы.

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